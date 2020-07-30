Министерство цифровой трансформации провело исследование и выяснило, сколько украинцев имеют подключение к высокоскоростному фиксированному интернету. Результаты исследования откровенно разочаровывают.

Как рассказали в Минцифре, сразу 5,5 миллионов украинцев не имеют возможности получать качественный фиксированный интернет.

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Как говорит глава Минцифры Михаил Федоров, проблемы с интернетом касаются преимущественно людей сельской местности.

Речь идет про существенный цифровой разрыв между крестьянами и горожанами,

– пишет Федоров в блоге для "Украинской правды".

Какое решение

Федоров утверждает, что Министерство имеет четкое видение “как каждый украинец получит доступ к качественному интернету”. Для этого уже разработали Национальную стратегию развития ШПД в Украине.

В Украине есть разветвленная сеть социальных объектов. Поэтому в Министерстве считают, что эффективным будет подключение этих объектов (школ, больниц, библиотек) к оптическим сетям.

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По расчетам Минцифры, таким образом в Украине будут 95% учреждений социальной инфраструктуры до 2024 года, поэтому почти все население будет иметь возможность подключить интернет. На это нужно около 3,3 миллиарда гривен.