Цифра дня: количество новых населенных пунктов с 4G увеличилось вдвое
В июле количество новых населенных пунктов в Украине, которые имеют покрытие 4G, увеличилось вдвое. В целом в прошлом месяце операторы подключили 1999 городков и сел, по сравнению с 982 в июне.
Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации.
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Где появилась 4G
Как сообщили в Минцифре, операторы начали построение сетей 4G в диапазоне 900 МГц с западных областей. В частности, это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская, Тернопольская и Ровненская области.
Далее на очереди населенные пункты в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.
В общем, до конца этого года подключение 4G будет происходить в таких областях:
- Одесской,
- Киевской,
- Черкасской,
- Николаевской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Харьковской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской.
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Сейчас к 4G подключены 17 585 населенных пунктов по всей Украине. В целом через несколько лет Минцифры намерено покрыть 4G 95% всей территории Украины.