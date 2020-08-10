В июле количество новых населенных пунктов в Украине, которые имеют покрытие 4G, увеличилось вдвое. В целом в прошлом месяце операторы подключили 1999 городков и сел, по сравнению с 982 в июне.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

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Где появилась 4G

Как сообщили в Минцифре, операторы начали построение сетей 4G в диапазоне 900 МГц с западных областей. В частности, это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская, Тернопольская и Ровненская области.

Далее на очереди населенные пункты в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

В общем, до конца этого года подключение 4G будет происходить в таких областях:

Одесской,

Киевской,

Черкасской,

Николаевской,

Кировоградской,

Полтавской,

Черниговской,

Сумской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Харьковской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской.

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Сейчас к 4G подключены 17 585 населенных пунктов по всей Украине. В целом через несколько лет Минцифры намерено покрыть 4G 95% всей территории Украины.