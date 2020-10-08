Сейчас смартфоны с поддержкой 5G – это больше дань моде, чем практичное решение. Ведь покрытие 5G есть только в отдельных городах мира. Однако, уже совсем скоро ситуация кардинально изменится.

По крайней мере, об этом свидетельствует исследование, проведенное организацией Strategy Analytics.

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Детали в цифрах

Согласно исследованию, мировые продажи смартфонов с поддержкой сетей 5G вырастут на 1300% в 2021 году. В целом, продажи таких смартфонов достигнут 250 миллионов штук.

По словам аналитиков, рынок двигают вперед компании Apple, Huawei и Samsung. Именно на них приходится две трети всех продаж смартфонов 5G в мире.

Категория 5G является основным двигателем роста смартфонов сегодня и будет в течение всего следующего десятилетия,

– заявил заместитель директора Strategy Analytics Вилле-Петтери Уконахо.

В прошлом году было отгружено 18,2 миллиона аппаратов, а в этом году ожидается отгрузка 251 миллиона устройств.