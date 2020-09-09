Цифра дня: сколько электрокаров купили украинцы в августе
Только в августе украинцы купили 647 электромобилей. При этом легковыми были 625, коммерческими – 22 автомобиля. Если сравнивать этот показатель с 2019 годом, то спрос на электрокары снизился.
Как сообщает Укравтопром, по сравнению с августом 2019 года спрос на легковые электромобили снизился на 11%, а на коммерческие – на 61%.
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Какие модели выбирали
Большинство отдавало предпочтение подержанным электромобилям – их доля составила 91%. При этом в коммерческом сегменте новым был лишь один автомобиль.
Самым популярным легковым электромобилем в Украине является Nissan Leaf. В августе украинцы купили 147 автомобилей этой модели.
10 самых популярных электромобилей в Украине выглядит следующим образом:
- Nissan Leaf – 147 авто
- Tesla Model 3 – 98 машин
- Tesla Model S – 66 единиц
- FIAT 500е – 50 авто
- Tesla Model X – 35 авто
- Hyundai Ioniq – 33 авто
- Chevrolet Bolt – 32 машины
- BMW i3 – 24 машины
- Volkswagen e-Golf – 23 машины
- Mercedes-Benz B-Class ED – 22 авто.
В сегменте коммерческих электромобилей почти всю статистику составляет модель Renault Kangoo Z.E. – 18 регистраций в месяц из 22.
В общем, с начала 2020 года в Украине приобрели 4962 электромобиля.