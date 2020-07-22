Всемирная аудитория социальных сетей впервые превысила психологическую отметку и составила более половины всего населения планеты. В июле 2020 года аудитория соцсетей достигла 3,96 миллиарда человек.

Как свидетельствуют данные отчета Digital 2020 от We Are Social и Hootsuite, в июле соцсетями пользовалось 51% от всего населения планеты.

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Детали

Если учитывать людей, которым больше 13 лет, из них пользуются соцсетями 65%.

Сколько людей пользуются соцсетями / Digital 2020​

В общем, за последний год, глобальная аудитория соцсетей выросла на 10,5%. Как установили эксперты, ежедневно в соцсетях регистрировалось миллион новых пользователей, или 12 человек каждую секунду.

Также специалисты подсчитали, что среднестатистический пользователь имеет 8 аккаунтов на разных платформах. Ежедневно такой пользователь проводит в социальных сетях 2 часа 22 минуты.

Самые популярные соцсети в мире / Digital 2020

Самые популярныые соцсети

Самой популярной социальной платформой в мире является Facebook. Соцсетью пользуются 2,6 миллиарда человек ежемесячно. На втором месте – YouTube с охватом 2 миллиарда человек в месяц. Такую же аудиторию собрал мессенджер WhatsApp.

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При этом эксперты зафиксировали рост аудитории в последнем квартале в Instagram, который впервые превысил отметку в миллиард пользователей, и в LinkedIn – 700 миллионов пользователей.