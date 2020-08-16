Во время недавней презентации компания Xiaomi подробно рассказала о своей десятилетней истории. CEO компании Лей Цзюнь раскрыл статистику продаж фирменных смартфонов за все годы истории компании.

Как передает Mydrivers.com, тираж дебютного устройства Xiaomi в 2011 году составил всего 270 тысяч устройств.

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Сколько устройств продано

При этом уже на следующий год компания продала 7,19 миллиона гаджетов, а в 2013 году преодолела отметку в 18 миллионов.

Наиболее ощутимо популярность бренда выросла в 2014 году – Xiaomi удалось продать 61,07 миллиона мобильных устройств. А вот худшим для компании стал 2016 год, тогда продажи упали до 55,42 миллиона единиц.

Сколько смартфонов продала Xiaomi / Скриншот

С тех пор производитель постепенно увеличивал этот показатель. В 2019 году было продано 124,6 миллиона гаджетов.

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Это позволило китайскому производителю попасть на 4 место в мировом рейтинге производителей смартфонов. Интересно, что первое место занимает еще одна китайская компания – Huawei.