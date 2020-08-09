Во время карантина только ленивый не шутил, как "озолотились" курьеры доставки еды. Весной спрос на сервисы доставки еды действительно резко вырос. Однако, уже в июне количество заказов существенно снизилась.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами компании GlobalLogic, сообщили в пресс-службе 24 каналу.

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С начала карантина, в частности в марте, состоялось наибольшее количество загрузок приложений сервисов по доставке еды. Однако, уже в июне украинцы загружали их вдвое реже.

Самым популярным приложением доставки в этот период стал украинский сервис Raketa.

Еще один сервис доставки – приложение Glovo в марте занимало 50 место по количеству загрузок в украинском рейтинге приложений. А уже в июне позиция сервиса опустилась на сотое место в топе. Такая же тенденция была в Uber Eats до его ухода с украинского рынка. Исключением стала лишь Raketa, популярность этого сервиса не спадает и сейчас.

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Интересно, что такая тенденция наблюдается не во всех странах. К примеру, в США до конца мая общий объем продаж сервисов доставки еды вырос более, чем в 2 раза.