В Украине заработал чат-бот от Центризбиркома "Про выборы". Бот доступен в мессенджере Telegram и соцсети Facebook. С его помощью можно получить информацию о проведении местных выборов 25 октября.

В ЦИК отмечают, что новый ресурс на телеграм-канале будет полезным и избирателям, и кандидатам, а также членам избирательных комиссий. Также в Комиссии отмечают, что чат-бот станет еще одним важным инструментом для повышения правовой культуры граждан.

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Где найти чат-бот "Про виборы"

Сервис доступен в мессенджере Telegram по этой ссылке.

Для удобства пользователей информацию в чат-боте систематизировали по блокам для участников избирательного процесса:

избирателей;

членов комиссий;

кандидатов и политических партий.

Также чат-бот содержит раздел, связанный с мерами по предотвращению распространения COVID-19 на избирательных участках. Этот блок представляет конкретные рекомендации по безопасной организации голосования в условиях пандемии коронавируса.

Что может бот

Используя сервис от ЦИК, пользователь может:

найти информацию о выборах 25 октября;

найти конкретный участок и увидеть, как будет выглядеть избирательный бюллетень;

узнать, что будет, если повредить бюллетень;

узнать, как безопасно голосовать на выборах 2020.

Кроме того, чат бот может напоминать о ходе выборов и важных датах используя календарь выборов.

Важно, что чат-бот пригодится и избирателям с инвалидностью. Ведь его программа позволяет проверить доступность всех без исключения помещений, где будет проходить голосование.