Экран диаметром менее чем дюйм по нынешним меркам кажется нелепостью, но "персональный кинотеатр" Cinera Edge доказывает обратное. Гаджет размещает картинку в нескольких сантиметрах от глаз, внутри гарнитуры. К тому же обещана поддержка 5К и звук Dolby Surround Sound.

Компания уже давно занимается подобными устройствами. Однако новая версия выглядит намного компактнее и элегантнее предыдущих и по размерам напоминает профессиональные наушники, пишет New Atlas.

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Особенности новой гарнитуры

Новая Edge весит 490 граммов, ее габариты 197×207×103 мм. Компания отмечает, что инженеры распределили массу таким образом, чтобы не весь вес концентрировался в передней части гарнитуры, и теперь ее проще носить длительное время. По крайней мере можно выдержать полуторачасовую комедию. А аккумулятора 5299 мАч хватит на три часа работы гаджета.

Внутри гарнитуры Cinera Edge – пара OLED-дисплеев диаметром 21 мм каждый, но с разрешением 2560х1440 пикселей, что приближает экран к 5К. Точнее, по ширине это действительно 5К, а вот по высоте экран вдвое меньше. К тому же, владелец получает поле зрения на 66 градусов по горизонтали, то есть почти формат кинотеатров IMAX.

Разработчики утверждают, что ощущения во время просмотра такие, как если смотреть 30,5-метровый экран с расстояния 20 метров.

Что можно просматривать на Cinera Edge

Система работает на Android 7, так что можно запустить программы вроде Netflix, YouTube, HBO Max, Disney+, Hulu или Twitch. Плюс есть слот для карты MicroSD.

В версии Pro есть также порт HDMI, через который легко подключается компьютер, игровая приставка или проигрыватель, а также звук Dolby Digital surround с четырьмя колонками в каждом ухе и 32 ГБ вместо 16 ГБ свободной памяти.

Управлять меню можно через сенсорную панель на наушниках, а поддержка 3D позволяет передавать в каждый глаз отдельное изображение для создания эффекта стерео. Картинку также можно настроить под особенности зрения пользователя, так что ему не придется надевать под гарнитуру очки.

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Когда можно будет купить Cinera Edge

Поддержать выход Cinera Edge можно на Kickstarter, где проект уже набрал на 100 000 долларов больше, чем было заявлено. Стоимость базовой модели – 450 долларов (12 175 гривен), Pro обойдется в 550 долларов (14 881 гривен). Поставки обещают начать в декабре 2020 года.