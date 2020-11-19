Распознать эмоции во время телефонного разговора: стартап Cogito привлек 25 миллионов долларов
Cogito, лидер в области решений эмоционального интеллекта в режиме реального времени, объявил, что получил финансирование в размере 25 миллионов долларов. Cogito использует инвестиции для укрепления и расширения своих позиций на рынке.
Компания создает программное обеспечение, которое анализирует эмоции собеседника во время телефонного разговора, пишет businesswire.
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Что известно
Раунд был проведен под руководством Goldman Sachs Growth Equity и включает участие новых и существующих инвесторов, включая Salesforce Ventures.
Данная технология может быть полезна прежде всего в сфере телефонного обслуживания. Система будет анализировать темп, тон речи и другие факторы, чтобы предвидеть намерения собеседника. В результате, операторы смогут узнать о своих ошибках прямо во время разговора с клиентом и исправить их.
Пандемия показала, насколько важно наше программное обеспечение для улучшения взаимодействия с клиентами и решения проблемы выгорания сотрудников. Когда все больше работников работают удаленно, наличие ИИ-коуча, который может понять и направить, помогает сотрудникам оставаться вовлеченными, а руководителям – лучше оказывать поддержку,
– пояснил CEO Cogito Джошуа Фист.
Недавно Cogito запустила интеграцию с Amazon Connect, службой контактных сообщений Amazon для многоканальной связи, чтобы предоставить тренинговые функции платформы Cogito клиентам Amazon Web Services (AWS).
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