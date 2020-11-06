Стартап Coobic.ai появился в 2019 году как платформа с развлекательным контентом для обучения в игровой форме. Первым продуктом компании стала детская умная колонка Coobic.

Умная колонка Coobic создана для детей от 3 до 10 лет. Она умеет непрерывно играть в 5 часов подряд, пишет 24 канал.

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Что интересного

В кубике размером с детскую ладошку сразу записано 35 часов контента для детей, а через встроенный модуль Wi-Fi можно легко загрузить новые сказки, аудиокниги и образовательный контент. Контент Coobic.ai производят и адаптируют сами.



Умная колонка для детей / фото coobic_ai

В устройстве располагается NFC-модуль, который позволяет взаимодействовать с игровыми предметами. Ребенку достаточно поднести устройство к карточке с RFID-меткой, и Coobic начнет свою работу: расскажет интересный факт о животных, приступит к обучению английскому языку, прочитает сказки, расскажет интересные факты о мире.

Курсы, сказки или игры тщательно адаптируются под формат умной колонки. Команда проекта регулярно тестирует курсы на фокус-группах с детьми и консультируется со специалистами. Например, при подготовке игры с динозаврами команда привлекала палеонтолога музея Дарвина, а создавая игру про морских животных, консультировалась с ученым-ихтиологом.