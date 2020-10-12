До недавнего времени ученые считали, что вирус COVID-19 может жить на разных поверхностях от нескольких дней до нескольких недель. Это касалось и поверхности смартфонов. Однако новое исследование показывает, что коронавирус может храниться на смартфонах до 28 дней.

Об этом говорят исследователи Национального научного агентства Австралии, передает издание Engadget.

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Как говорят эксперты, COVID-19, может быть активным на гладких поверхностях, таких как экраны смартфонов, деньги и тому подобное. При этом он может жить на таких поверхностях гораздо дольше, чем вирус гриппа.

При этом на тканях и других пористых поверхностях коронавирус погибает вдвое быстрее, то есть примерно за 14 дней.

Как очистить смартфон

Очевидно, вместе с другими важными правилами (ношение маски и тщательное мытье рук), нужно заботиться и о гигиене смартфона. Девайс нужно протирать всякий раз, как возвращаетесь домой.

Для протирания годятся обычные салфетки для техники. А вот со спиртом или спиртосодержащим антисептиком надо быть осторожным.

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Смартфон без защитного стекла или пленки нужно протирать специальным раствором (40% спирта + 60% воды). Ведь чистый спирт может повредить олеофобное покрытие девайса.

Если же есть дополнительное покрытие, то оно не такое чувствительное, поэтому можно сначала обработать руки, а потом и смартфон.

Чем протирать смартфон / инфографика 24 канала