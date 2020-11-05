Одна из главных проблем пандемии коронавируса – выявление носителей инфекции, у которых отсутствуют симптомы. Исследователи Массачусетского технологического института разработали метод диагностики с помощью искусственного интеллекта, который определяет носителей вируса по кашлю с точностью 97%.

Новая методика базируется на результатах предыдущего исследования по выявлению болезни Альцгеймера на основе анализа кашля и языка, опубликованного в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Интересно Новая технология значительно ускорит время обучения нейронных сетей

Что умеет новая разработка

Как оказалось, изменения, возникающие при обоих заболеваниях, похожи, поскольку в первую очередь поражается носоглотка и голосовые связки.

В методике задействована нейронная сеть ResNet50. Она прошла обучение на тысячах часов записей человеческой речи, наборе слов, произнесенных в разных эмоциональных состояниях, а также занесенных в базу вариациях кашля, что помогает выявлять изменения в работе органов дыхания.

В результате, проанализировав 2500 записей кашля подтвержденных COVID-инфицированных, ИИ идентифицировал 97,1% больных из 100% бессимптомных случаев.

Результаты данного исследования были опубликованы в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.