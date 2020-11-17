Crew Dragon успешно пристыковался к МКС: видео
Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией утром 17 ноября по киевскому времени. Стыковка состоялась в автоматическом режиме через 28 часов после запуска ракеты Falcon 9.
Стыковка подтверждена – Crew Dragon прибыл на Международную космическую станцию, сообщила компания SpaceX в своем твиттере.
К слову SpaceX успешно запустила Crew Dragon Resilience: все, что нужно знать о миссии Crew-1
После стыковки члены нового экипажа Crew Dragon провели еще около часа внутри капсулы для проверки утечек воздуха и выравнивания давления со станцией.
После этого все члены экипажа сошли на Международную космическую станцию. Там их встретили радостно и с объятиями. Всего на МКС прибыли 4 новых астронавта:
- Майкл Хопкинс – астронавт NASA,
- Виктор Гловер – астронавт NASA,
- Шеннон Уокер – астронавт NASA,
- Соити Ногути – авиаинженер японского аэрокосмического агентства JAXA.
Экипаж Crew Dragon прибыл на МКС: смотрите видео
К слову, новая миссия Crew-1 стала первым регулярным полетом астронавтов NASA и Японского агентства JAXA с МКС на космическом корабле SpaceX, которые осуществляют с территории США.
Источник: 24 канал
Поделиться новостью