Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией утром 17 ноября по киевскому времени. Стыковка состоялась в автоматическом режиме через 28 часов после запуска ракеты Falcon 9.

Стыковка подтверждена – Crew Dragon прибыл на Международную космическую станцию, сообщила компания SpaceX в своем твиттере.

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После стыковки члены нового экипажа Crew Dragon провели еще около часа внутри капсулы для проверки утечек воздуха и выравнивания давления со станцией.

После этого все члены экипажа сошли на Международную космическую станцию. Там их встретили радостно и с объятиями. Всего на МКС прибыли 4 новых астронавта:

Майкл Хопкинс – астронавт NASA,

Виктор Гловер – астронавт NASA,

Шеннон Уокер – астронавт NASA,

Соити Ногути – авиаинженер японского аэрокосмического агентства JAXA.

Экипаж Crew Dragon прибыл на МКС: смотрите видео

К слову, новая миссия Crew-1 стала первым регулярным полетом астронавтов NASA и Японского агентства JAXA с МКС на космическом корабле SpaceX, которые осуществляют с территории США.