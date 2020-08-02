В субботу, 2 августа, космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Герли и Робертом Бенкеном на борту успешно приводнился

Как сообщает 24 канала, корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бэнекеном и Дагом Херли миссии Demo-2 успешно вернулся на Землю. Астронавты находятся в капсуле и ожидают корабль и команду, которая должна забрать астронавтов на корабль и доставить на сушу.

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Фото приводнения

Раскрыты 4 основных парашюта

Капсула успешно приводнилась

Трансляция возвращения астронавтов

Прямой эфир NASA

Прямой эфир SpaceX

Основные операции и время

Процесс расстыковки состоялся 2 августа в 3:05 по киевскому времени.

Экипаж приводнился 2 августа в 21:48 по Киеву.

Места посадки

Запланированные места приводнения экипажа Crew Dragon

Как проходило возвращение астронавтов на Землю

Отстыковка и вход в атмосферу

Возвращение корабля началось с отстыкования от МКС (несколько часов назад оно прошло успешно) после чего корабль совершил серию импульсов двигателями Draco, чтобы отойти от станции на безопасное расстояние.

Смотрите видео отстыковки Crew Dragon

Финальное включение двигателей корабля вывело его на нужную траекторию спуска, благодаря чему капсула начала вход в плотные слои атмосферы, где подверглась нагреву до 2000° С. При этом состоялась запланированная временная потеря связи с экипажем из-за плазменных потоков, которые окружали капсулу.

Этапы возврата Crew Dragon (время по Киеву):

20:51 – Отделение грузового отсека корабля

20:56 – Включение двигателей для маневра схода с орбиты

21:08 – Выключение двигателей

21: 11 – закрытие крышки конуса обтекателя корабля

21:32 – Начало процедуры входа Crew Dragon в атмосферу

21:44 – Выход вытяжных парашютов, замедление корабля

21:45 – Развертывание основных парашютов

21: 48 – приводнение

О местах высадки

Последним этапом посадки станет раскрытие тормозных парашютов. Они предназначены для замедления корабля перед приводнением. Вытяжные парашюты раскроются на высоте 5.5 км, когда скорость капсулы составит 560 км/ч. Четыре главных парашюты раскроются на высоте 1.8 км, когда скорость корабля уменьшится до 190 км/ч.

Места посадки выбраны с использованием определенных приоритетов, начиная с выбора даты и времени отбытия от станции до максимального количества возможностей для посадки в географически разных местах для страхования от резких погодных изменений. Также важны приоритеты короткого промежутка времени между расстыковки и посадкой на основе орбитальной механики, с условием посадки в дневное время.



На землю экипаж будет доставлять вертолет

Спасательная операция

После приводнения к капсулам отправились корабли спасательных команд Go Searcher и Go Navigator. Инженеры, спасатели, медицинские работники и другие эксперты NASA проверяют целостность корабля Crew Dragon и проведут операцию по безопасному подъему капсулы с астронавтами на палубу спасательного корабля. Когда медицинские работники проведут все необходимые предварительные проверки, астронавтам позволят покинуть космический корабль и пройти в медицинскую зону для восстановительных процедур.



Спасательный корабль Go Navigator

Что будет с кораблем Crew Dragon

Капсула Crew Dragon вернется во Флориду для проверок и снятия данных, которые собирались в течение всей испытательной программы. SpaceX и NASA при успешной сертификации системы приступят к рабочим миссий по доставке экипажей в рамках Commercial Crew Program. Тогда уже в конце сентября состоится полномасштабная полугодовая программа корабля Crew Dragon - Crew-1, когда к МКС полетят уже 4 астронавты.

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Возвращение миссии Demo-2 станет первым возвращением частного космического корабля с астронавтами на борту с космической станции, и завершит миссию NASA SpaceX Demo-2 после более чем двух месяцев проведенных на Международной космической станции.