Группа ученых из Гладстона, Калифорнийского университета в Беркли и Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали технологию быстрого мобильного теста, который, как полагают, поможет бороться пандемией. Сначала они работали над технологией для выявления ВИЧ, однако в январе решили сосредоточиться на создании теста для COVID-19, рассказали на официальном сайте Gladstone.

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Что известно

Ученые хотели создать прибор, который бы анализировал образцы мазка из носа без дополнительного дорогостоящего оборудования. Как микроскоп использовали камеру от смартфона и это сработало.

Современные ПЦР-тесты, которые применяются для выявления COVID-19, требуют использования сложного оборудования для выделения генетического материала SARS-CoV-2. Чтобы упростить диагностику, ученые применили технологию CRISPR для прямого обнаружения вирусной РНК.

В новом методе образец помещают в устройство, подключенное к смартфону. Если он содержит РНК SARS-CoV-2, то вскоре окраски образца становится флуоресцентной, и камера считывает сигнал.

Простой химический состав в сочетании с камерой смартфона сокращает время обнаружения и не требует сложного оборудования,

– прокомментировала старший автор исследования Мелани Отт.

Метод также позволяет оценить и количество вируса в организме. А значит, можно сразу узнать стадию болезни. В случае небольшого количества вируса для его обнаружения понадобится около 30 минут, если вирус широко распространен, будет достаточно и пяти.

Такой тест, как заявляют разработчики, работает с любым типом смартфона. Кроме того, применение не ограничивается коронавирусной инфекцией. Технологию можно адаптировать и для других респираторных вирусов.