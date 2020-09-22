CEO компании Facebook Марк Цукерберг назвал своего любимого производителя смартфонов. Оказывается, бизнесмен пользуется устройствами бренда Samsung.

Об этом он заявил в интервью блогеру Маркусу Браунли. Разговор обнародован на YouTube.

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Один из вопросов блогера был о том, каким смартфоном пользуется CEO Facebook, какой в частности девайс он носит прямо сейчас в кармане.

Последние годы я пользуюсь телефонами Samsung. И я их большой поклонник,

– признался бизнесмен.

Также он добавил, что отдает предпочтение смартфонам на базе Android. Ведь, по его словам, миллиарды пользователей соцсети Facebook выбирают для использования именно операционную систему Android.

Поэтому менеджерам компании важно пользоваться как iPhone, так и устройствами на базе Android.

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Кстати, недавно между Apple и Facebook возник небольшой скандал. Возможно именно поэтому Цукерберг предпочитает смартфонами на Android.

Подробнее о скандале

Купертеновцы отклонили обновление приложения соцсети, которое было загружено в App Store. В апдейте Facebook добавила отметку при оформлении заказа билетов на мероприятия о том, что Apple взимает с каждой транзакции внутри программы 30% (это комиссия за использование системы встроенных покупок). После блокировки апдейта Facebook пришлось убрать отметку обновления.

После блокировки апдейта Facebook пришлось убрать отметку обновления.