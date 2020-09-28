Украинские геймеры создали петицию, в которой призывают польскую студии CD Projekt RED добавить украинскую локализацию в игру Cyberpunk 2077.

Соответствующая петиция уже появилась на сайте Change.org. Напомним, Cyberpunk 2077 должен выйти 19 ноября.

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Запуск петиции инициировало украинское сообщество "Steam на украинском", которое занимается локализацией компьютерных игр.

Детальнее

Сейчас петицию подписали 5100 человек. При этом ее авторы поставили целью собрать более 15 тысяч подписей.

Таким образом они надеются достучаться до разработчиков. Они говорят, что игровой переводчик в среднем переводит до 2 500 слов в день. В большинстве подобных AAA проектов с проработанным игромиром объем перевода составляет миллион слов.

Для команды из 3 переводчиков на полном окладе это около 5 месяцев работы, а также время на редактирование, время на базовое тестирование и тому подобное. Локализация выйдет где-то через год или 1,5 года, если она будет на волонтерских началах.

Среди успешных примеров по объему упоминается DOTA 2 и CS:GO, которые волонтеры "Steam на украинском" переводили вместе с STS-UA.

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Где подписаться

Если вы хотите присоединиться к этой инициативе, то можете подписать петицию по ссылке.