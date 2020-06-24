В Даркнете появилась база с несколькими миллионами пользователей популярного мессенджера Telegram. В целом, база данных весит около 900 МБ.

Как передает российское издание kod.ru, утечка данных подтвердили и в пресс-службе Telegram.

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Данные слили в Даркнет

В базе данных, попавших в Даркнет, содержатся уникальные идентификаторы пользователей в мессенджере, а также номера их мобильных. Обычно в таких базах данных как раз есть номер телефона и идентификатор пользователя в Telegram.

Эти данные собирают при импорте контактов при регистрации пользователя.

Что говорят в Telegram

В мессенджере факт слива данных не отрицают. Они добавили, что эта информация была собрана при регистрации пользователей в мессенджере.

Также в компании добавили, что львиная доля учетных записей в этой базе данных уже не актуальна. Там рассказали, что в 2019 году они приняли определенные меры, позволяющие скрыть номер пользователя. Эксперты говорят, что эти меры были действительно эффективными.

По официальным данным, 30% слитых аккаунтов были зарегистрированы в России.

Скандал с Telegram в Украине

В мае разразился громкий скандал, связанный с чатом UA Baza, который слил данные 26 миллионов украинцев. Это были паспортные данные, пароли к электронной почте и другим сервисам. Эксперты тоже добавили, что многие из этих данных были неактуальными.

Детали Бот в Telegram UA Baza, что слив 26 миллионов документов украинцев, снова работает

Из-за скандала в Верховной Раде даже предлагали запретить мессенджер в Украине. Делом занимается киберполиция. Результаты расследования должны обнародовать 25 июня.