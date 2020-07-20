Данные о 20 миллионах пользователей VPN-сервисов слили в сеть
Персональные данные 20 миллионов человек, которые использовали бесплатные VPN-сервисы, попали в открытый доступ. Среди обнародованной информации – электронные адреса, незашифрованные пароли, IP-адреса пользователей и тому подобное.
Утечку данных обнаружила организация vpnMentor.
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Детали
Эксперты vpnMentor обнаружили на незащищенном сервере базу данных, объемом 1,2 терабайта. Там были данные с таких приложений как
- UFO VPN,
- Fast VPN,
- Free VPN,
- Super VPN,
- Flash VPN,
- Secure VPN,
- Rabbit VPN.
В базе данных содержатся электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и много другой информации.
Интересно, что каждый из этих VPN-сервисов уверял, что не требует регистрации пользователей. Однако эксперты обнаружили несколько записей действий пользователей на общем сервере.
В vpnMentor отмечают, что эта утечка свидетельствует о "полном пренебрежении правилами безопасности, которое ставит под угрозу пользователей".
Что такое VPN?
Virtual private network или виртуальная частная сеть, которая должна создавать защищенный канал между устройством пользователя и сервером. При этом весь входящий и исходящий трафик направляется через этот канал, таким образом скрывая от сайтов реальный IP-адрес.