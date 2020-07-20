Персональные данные 20 миллионов человек, которые использовали бесплатные VPN-сервисы, попали в открытый доступ. Среди обнародованной информации – электронные адреса, незашифрованные пароли, IP-адреса пользователей и тому подобное.

Утечку данных обнаружила организация vpnMentor.

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Детали

Эксперты vpnMentor обнаружили на незащищенном сервере базу данных, объемом 1,2 терабайта. Там были данные с таких приложений как

UFO VPN,

Fast VPN,

Free VPN,

Super VPN,

Flash VPN,

Secure VPN,

Rabbit VPN.

В базе данных содержатся электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и много другой информации.

Интересно, что каждый из этих VPN-сервисов уверял, что не требует регистрации пользователей. Однако эксперты обнаружили несколько записей действий пользователей на общем сервере.

В vpnMentor отмечают, что эта утечка свидетельствует о "полном пренебрежении правилами безопасности, которое ставит под угрозу пользователей".