За последние несколько недель в сети появилось немало новой информации о фирменном электрокаре от Apple. Недавно инсайдеры сообщали, что Apple Car презентуют уже в следующем году, однако свежие данные опровергают эту информацию.

Известный аналитик Минг-Чи Куо сделал свой прогноз относительно даты выхода Apple Car. И этот прогноз разочаровывает, сообщает Gizmochina.

К теме Автопилот по подписке: Tesla предложит услугу с регулярной абонентской платой

В частности, Минг-Чи Куо считает, что рынок слишком оптимистичен в отношении электромобиля Apple Car.

Когда ждать

Согласно новому прогнозу, выход Apple Car не стоит ожидать раньше 2028 года. При этом он добавил, что это еще оптимистичный сценарий, ведь по его мнению выход фирменного электрокара от Apple состоится еще позже.

По его мнению, можно выделить 3 причины, заставляющие делать такой негативный прогноз:

неуверенность Apple в сроках,

неуверенность в отношении поставщиков и технических характеристик автомобиля,

неуверенность в конкурентоспособности на рынке электромобилей.

Что еще известно

Apple работает над умными автомобилями с автопилотом в течение нескольких лет в рамках проекта Titan. Этот проект разработали еще в 2014 году. Однако в процессе разработки возникли проблемы, в какой-то момент Apple решила сосредоточиться только на программной части технологии.

Интересно Революционные изобретения 2020 года, которые войдут в историю

Но после того, как Даг Филд вернулся в Apple из Tesla (это произошло несколько лет назад), он возглавил проект и обновил команду.