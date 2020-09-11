В сети появилась вероятная дата презентации нового поколения консоли PlayStation 5. Согласно истокам, приставка выйдет одновременно с запуском стримингових сервисов в Бразилии.

Об этом говорит бразильское издание Tecnoblog.

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Анонс PlayStation 5

Как утверждают журналисты, новую консоль PlayStation 5 представят 17 ноября 2020 года. Событие состоится в режиме онлайн.

Консоль пятого поколения получит дополнительный пульт дистанционного управления для управления стриминговими платформами Netflix, Spotify, YouTube и Disney +, с отдельными кнопками для этих сервисов.

Именно 17 ноября происходит запуск Disney + в Бразилии. Именно поэтому журналисты предполагают, что приставка будет доступна в это время.

Если эти истоки правдивы, то PS5 выйдет как минимум на неделю позже, чем их главный конкурент – новая консоль Xbox Series X. Эксперты говорят, что это тоже может быть план Sony – дождаться, пока Microsoft выпустит свою приставку.

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Напомним, ранее была информация, что релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года, консоль поступит в продажу в период зимних праздников.