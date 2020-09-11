Слили дату анонса PlayStation 5: можно ли верить
В сети появилась вероятная дата презентации нового поколения консоли PlayStation 5. Согласно истокам, приставка выйдет одновременно с запуском стримингових сервисов в Бразилии.
Об этом говорит бразильское издание Tecnoblog.
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Анонс PlayStation 5
Как утверждают журналисты, новую консоль PlayStation 5 представят 17 ноября 2020 года. Событие состоится в режиме онлайн.
Консоль пятого поколения получит дополнительный пульт дистанционного управления для управления стриминговими платформами Netflix, Spotify, YouTube и Disney +, с отдельными кнопками для этих сервисов.
Именно 17 ноября происходит запуск Disney + в Бразилии. Именно поэтому журналисты предполагают, что приставка будет доступна в это время.
Если эти истоки правдивы, то PS5 выйдет как минимум на неделю позже, чем их главный конкурент – новая консоль Xbox Series X. Эксперты говорят, что это тоже может быть план Sony – дождаться, пока Microsoft выпустит свою приставку.
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Напомним, ранее была информация, что релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года, консоль поступит в продажу в период зимних праздников.