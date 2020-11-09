Инсайдер обнародовал дату представления фирменной операционной системы Huawei – HarmonyOS. Опробовать альтернативу Android разработчики смогут уже к концу этого года.

Так, согласно публикации инсайдера с ником Changan Digital King, бета-версия HarmonyOS 2.0 для разработчиков станет доступной с 18 декабря, сообщает Gizmochina.

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Кстати, в Китае новая ОС будет представлена под названием Hongmeng OS.

Ранее на похожую информацию намекал руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group Ван Чен Лу. Так, на конференции HDC он сообщил, что разработка ОС идет по плану, согласно которому релиз первой тестовой сборки для смартфонов запланирован на середину декабря.

Что еще известно

Как сообщают источники, предыдущая версия HarmonyOS вскоре станет доступной для тестирования среди пользователей. Однако, это случится не раньше января-февраля 2021 года.

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Через несколько месяцев выйдет стабильная версия операционной системы, которую должны получить примерно 90% фирменных смартфонов Huawei. Первыми девайсами, по слухам, станут флагманские смартфоны Mate 40 и планшет MatePad Pro.