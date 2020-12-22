Компания "Датагруп" купила провайдера телекоммуникационных услуг Volia. Соглашение ожидает утверждения регуляторных органов. Сумма пока не разглашается.

"Датагруп" объявила, что достигла договоренности о приобретении Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital. EEGF II является единственным финансовым инвестором "Датагруп" с долей 96,13 процента вместе с генеральным директором Михаилом Шелембой, доля которого составляет 3,87 процента, говорится в сообщении компании.

Интересно Владельцы бизнес-аккаунтов могли получать скрытую информацию пользователей Instagram

Что известно

Основатели компании "Датагруп" надеются таким образом привлечь дополнительные инвестиции для модернизации и расширения оптоволоконной инфраструктуры.

Мы рады реализовать возможности, возникающие в результате слияния двух компаний, которые дополняют друг друга. Как "Датагруп", так и Volia работают в очень фрагментированных отраслях, что исторически означало ограниченный интерес инвесторов и соответствующий объем инвестиций. Масштаб имеет очень большое значение, когда речь идет о телекоммуникационной инфраструктуре, чтобы соответствовать требованиям растущей диджитализации страны, а это требует значительных капиталовложений для модернизации и расширения как сети доступа, так и национальной оптоволоконной инфраструктуры,

– рассказала Елена Кошарная, основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital.

"Датагруп" лидирует в сегменте услуг B2B, то есть для бизнеса. "Воля", в свою очередь, лидер в сегменте B2C, то есть услуг для частных клиентов, и менее 5 процентов доходов получает от B2B-клиентов. После интеграции объединенный бизнес будет генерировать более 130 миллионов долларов выручки.