Французский бренд Decathlon готовит велосипед, который будет изготавливаться для каждого клиента индивидуально. Для этого используют технологию 3D-печати рамы и вилки из алюминия. Для разработки футуристического велосипеда использовались технологии генеративного дизайна, инженерной формы искусственного интеллекта.

Для проектирования рамы и вилки велосипеда используют программное обеспечение Autodesk Fusion 360, на основе технологии генеративного дизайна. Эта технология использует машинное обучение и вычислительную геометрию для быстрого создания дизайна, который отвечает требованиям и ограничениям, которые заранее задаются проектировщиком, пишет 3dnatives.

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Что известно

Программа сначала обрабатывает все инструкции оператора, создает оптимальную модель и отдает ее на рассмотрение проектировщику, который в свою очередь может внести коррективы и улучшения.

В процессе создания учитываются динамические силы, которым будет подвергаться вилка на высоких скоростях и при торможении, аэродинамика и много других факторов. Вилка является важнейшей частью конструкции велосипеда – к ней крепится переднее колесо, и она позволяет менять направление движения велосипеда.

Вилка состоит из нескольких частей, при этом каждая из них должна выдерживать значительные нагрузки. По прогнозам Decathlon, переосмысление традиционного процесса проектирования может значительно снизить вес велосипеда за счет использования меньшего количества материалов.

Компания планирует перейти на 3D-принтер из алюминия и отказаться от использования углеродного волокна – оно трудно перерабатывается, но очень популярный материал, который используется в легких, прочных и высококачественных гоночных велосипедах.