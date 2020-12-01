December global holidays – Декабрьские мировые праздника. Вот такой повод решил использовать поисковик Google, чтобы выпустить новый дудл. 24 канал коротко расскажет, какие же главные мировые праздники отмечают в декабре.

Google выпустил 1 декабря новый дудл, посвященный декабрьским праздникам. Что же отмечает мир в декабре – читайте на 24 канале. Праздников, сразу скажем, много – поэтому вспомним только о тройке самых известных.

Напомним 30 октября на Хэллоуин 2020 Google запустил тематическую дудл-игру

Рождество

Один из самых известных декабрьских праздников христианской традиции (день рождения Иисуса, Сына Божия), хотя и рождественские обычаи разные в мире.

Европейцы празднуют с елками, австралийцы – а у них в декабре лето – традиционно выбираются в кемпинг или на пляж. В США Санта-Клаусу дети оставляют молоко и печенье, а в Океании – пирожки с фаршем и коньяк.

Ханука

Ханука – восьмидневный еврейский праздник в память об освящении Второго храма в Иерусалиме.

На Хануку традиционно зажигают свечи – меноры (именно с этого и начался праздник – свеча в храме горела 8 дней, а люди засвидетельствовали это чудо), поэтому праздник часто называют Фестивалем огней.

Омисока

Нельзя забыть и о японском празднике Ōmisoka. Его считают вторым по значимости днем ​​в японской традиции. Это последний день старого года и канун года Нового.

В этот день семьи собираются в последний раз в старом году, чтобы поесть немного собы и удона. Символическое потребления лапши в этот день обозначает переход из одного года в следующий.

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А вот так выглядит новый дудл от Google