28 октября в более чем 30 странах мира отмечают День бабушек и дедушек. По этому случаю компания Google подготовила свою традиционную стилизацию логотипа – дудл.

Новый праздничный дудл от Google

На этот раз заставка стилизована под картинку с поющими птичками. А сам логотип можно увидеть как надпись на скворечнике. А когда кликаете на изображение, переходит на страницу по запросу "День бабушек и дедушек". Об этом сообщает 24 канал.

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Дудл ко Дню бабушек и дедушек 28 октября в 2020 году / Скриншот

Согласно информации от Google, нынешний дудл можно увидеть только в России и Украине.

В каких регионах можно увидеть нынешний дудл от Google / Скриншот

Краткая история Дня бабушек и дедушек

Этот праздник впервые начали отмечать в 2009 году. Его учредило Цветочное бюро Голландии. Прогнозировали, что внуки будут поздравлять родных и дарить им цветы, которые символизируют связь поколений.

Дарение бабушкам и дедушкам цветов должно было бы стать символом крепкой и неразрывной связи между поколениями / Фото Avas Flowers

Так появился хороший семейный праздник, который очень понравился людям и быстро распространился по всему миру – от Европы до США, в том числе и в Украине.

Традиции

Своим бабушкам и дедушкам принято в этот день дарить цветы. Также стоит уделить им время, попить вместе чай или пойти на прогулку. Некоторые в этот день устраивают семейное торжество, собираясь всей семьей за одним столом. Тогда принято вспоминать прошлое, пересматривать старые фотографии.

Кроме того, во многих странах устраивают различные мероприятия для пожилых людей, в том числе и благотворительные. Также организуются концерты и фестивали. Кроме того, принято дарить подарки и одиноким пожилым людям. Часто благотворительные фонды организуют сбор подарков в доме престарелых.

И пусть в самом начале обычной недели у вас найдется возможность, чтобы заглянуть к своим бабушам и дедушам хотя бы на часок, поговорить о своих делах, расспросить мудрости и советах, проявить заботу и ласку.

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Открытка ко дню бабушек и дедушек / Взято из соцсетей