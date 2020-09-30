Интерактивный дудл от Google появился 30 сентября: он рассказывает о таксе, которая кивает головой – знаковой кукле для автомобилистов.

Игрушка – собака с шаткой прикрепленной к пружине головой возникла в Германии как радушный автомобильный аксессуар , рассказывает 24 канал. Google знает о ее популярности, потому и посвятил дню рождения куклы новый дудл.

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К слову, первое вполне официальное упоминание о породе появилась в 1723 году в книге Иоганна Фридриха фон Флемминга "Der vollkommene teutsche Jäger" ("Идеальный немецкий охотник").

Популярность такс была значительной, она стала одним из немецких символов.

Неудивительно, что именно в Германии в 1970-х годах появились первые автомобильные игрушки-собаки – "вакельдакели" ( "качающиеся таксы" с немецкого). Их автолюбители любили располагать на панелях машин, таксы же качали головой на каждом повороте и на каждой ямке на дороге.

В конце 90-х боббедов (качающихся) продавали уже по полмиллиона ежегодно по всему миру.



Дудл о качающейся таксе / Фото Google

На заднем плане дудла – много немецких вещей, таких как автобан и баварские Альпы, и это не просто так.

Инженер Дэвид Лу, который создал дудл, рассказал, что "вакельдакель" – это не только о знаковой немецкой породе собак, но также и о немецком мастерстве и культуре в целом.