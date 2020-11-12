День холостяка в 2020 году стал удивительно успешным для китайского техногиганта Alibaba Group. Всего за полчаса клиентам удалось побить прошлогодний рекорд.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, по итогам акций, которые продолжались несколько дней, корпорация продала товаров на 498,2 миллиарда юаней (примерно 75,1 миллиарда долларов).

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При этом, прошлогодний рекорд продаж составил почти вдвое меньше – 38 миллиарда долларов.

Подробнее об акциях

Корпорация Alibaba проводит масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. Конечно, скидки ко Дню холостяка предлагают и другие компании, но эти акции в первую очередь ассоциируются именно с Alibaba.

В этом году акции действовали на платформах Alibaba в течение трех первых дней ноября, а также 11 ноября. Это было запланировано не только для того, чтобы нарастить прибыль, но и чтобы снизить давление на логистическую сферу.