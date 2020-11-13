Во время распродаж в День холостяка, который проходит ежегодно 11 ноября, украинцы выполнили 470 тысяч покупок на платформе AliExpress. Об этом свидетельствуют данные Приватбанка.

Как подсчитали в банке, всего в этом году украинцы потратили на AliExpress в День холостяка 7,8 миллиона гривен.

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Интересно, что по сравнению с прошлым годом украинские пользователи банка потратили вдвое меньше.

В 2019 году цифра достигала 856 тысяч покупок, они обошлось украинцам в 16 миллионов долларов.

Детали в цифрах

Средняя сумма купленного на акции товара почти не изменилась: в 2020 году средний чек составил около 16 долларов. Стоимость самого дорогого товара, купленного в День холостяка, составила 7,2 тысячи долларов. При этом в прошлом году этот показатель составил 2,8 тысячи долларов.

Несмотря на кризис распродажи для Alibaba Group (в состав которой входит AliExpress) были успешными. Всего за полчаса акции покупатели установили рекорд. Суммарный объем продаж составил 74,1 миллиарда долларов, что вдвое превысило результат 2019 года – 38,4 миллиарда долларов.