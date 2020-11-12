Представители Xiaomi отчитались о результатах ежегодной распродажи, известной как День холостяка. С начала текущего месяца компании удалось реализовать товаров на 2,1 миллиарда долларов – эта сумма более чем в два раза превосходит показатели 2019 года.

Согласно опубликованному отчету, в период с 1 по 11 ноября 2020 года Xiaomi установила сразу несколько новых рекордов, став лидером по продажам на таких площадках, как Tmall, JD и Suning, рассказывает Gizmochina.

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Успехи Xiaomi

Что касается платформ JD и Suning, то здесь Xiaomi получила пальму первенства, как продавец в категории умных телевизоров.



Телевизоры от Xiaomi пользуются большой популярностью

Перед запуском распродажи руководство Xiaomi выделило около 150 тысяч долларов для продвижения своих товаров и организации рекламных кампаний у крупнейших китайских ритейлеров. При этом Xiaomi уже семь лет подряд остается ведущей компанией по количеству продаж на площадке Tmall.

Параллельно с Xiaomi о результатах акционной недели отчитался и холдинг Alibaba: за тот же период маркетплейсу удалось выручить 74 миллиарда долларов. Для сравнения: за первую декаду ноября 2020 года конкурирующая площадка JD.com реализовала товаров на 40,9 миллиарда долларов.