В Украине будут внедрять цифровые решения, которые помогут в борьбе с коронавирусом. В частности, есть 5 основных решений по цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрения и случаи инфекционных заболеваний.

Об этом заявил премьер министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде. По его словам, все эти проекты сейчас находятся на этапе разработки, информирует 24 канал.

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5 основных цифровых решений

Кабмин планирует ввести QR-коды для посещения общественных мест. Они будут генерироваться централизованно, при этом размещать их будут сами заведения.

Подобная система действует в Великобритании. Мы будем двигаться и станем второй страной в мире, которая введет подобные меры,

– говорит Шмыгаль.

Еще одно цифровое решение – внедрение электронного направления на ПЦР-тест, позволяющнго отслеживать очереди.

Также Кабмин планирует введение электронного рецепта на лекарства и расширить программу "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID-19.

В планах – совершенствование мобильного приложения "Дій Вдома" с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.