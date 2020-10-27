Depositphotos запустил конкурс для дизайнеров. Нужно создать набор уникальных иконок для iOS 14. В качестве приза обещают новый iPhone 12.

Фотобанк Depositphotos объявил о начале конкурса #homescreenchallenge. Об этом сообщается на официальной странице.

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Что известно об условиях

В рамках конкурса дизайнерам предлагают создать набор уникальных иконок для iOS 14. По условиям разрешается отправить неограниченное количество наборов, в каждом из которых может быть до 20 стандартных иконок на выбор. Каждый набор иконок должен отличаться уникальным тематическим дизайном. Лучшие работы станут частью бесплатной коллекции, которую увидят миллионы клиентов Depositphotos.

Награды

1-е место: iPhone 12 + подписка Depositphotos

2-е место: Airpods Pro + подписка Depositphotos

3-е место: подписка Depositphotos

Сроки

Конкурс завершится 25 ноября. А объявление победителей состоится 2 декабря на сайте.