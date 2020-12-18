Популярный мессенджер WhatsApp поддерживает голосовые и видеозвонки в своих мобильных приложениях для Android и iOS. Однако версии для Windows и браузера до сих пор не предоставляют такой возможности. Скоро это изменится, поскольку разработчики активно работают над внедрением этих функций.

Что известно

По сообщениям источников, возможность совершения голосовых и видеозвонков появилась в бета-версиях настольного приложения WhatsApp и веб-клиента. На данном этапе тестирование новых инструментов проходит с привлечением ограниченного числа пользователей, пишет WABetaInfo.

Интересно Telegram и ВКонтакте Еврокомиссия добавила в перечень пиратских сайтов



Новые функции WhatsApp / Фото wabetainfo

Участникам тестирования стали доступны две новые кнопки, с помощью которых можно сделать голосовой или видеозвонок. У пользователя, который принимает вызов, появляется всплывающее окно с именем абонента, изображением его аватара, а также кнопками для приема и отклонения вызова. В случае с видеозвонком появляется похоже всплывающее окно, в котором также присутствует кнопка включения/выключения камеры.



Новые функции WhatsApp / Фото wabetainfo

Разработчики не объявляли дату появления голосовых и видеозвонков в стабильных версиях WhatsApp, но предполагается, что это случится в ближайшие несколько недель. Очевидно, что запуск упомянутых функций будет происходить постепенно по всему миру.