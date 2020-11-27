До следующей презентации iPhone 13 осталось чуть меньше года, а о будущей новинке появляются все новые детали. Немного подробностей рассказал известный аналитик Мин-Чи Куо.

Кстати, этот инсайдер известен своими достоверными прогнозами, пишет Mydrivers.

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Что рассказал

В 2021 году Apple добавит дактилоскопический датчик, встроенный в экран. Такие услуги продолжают набирать популярность, мы уже видим тенденцию, что все больше производителей Android-смартфонов оснащают устройства сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.

Как известно, стратегия Apple в последние годы – системы распознавания Face ID полностью хватает для биометрической авторизации. Однако отзывы пользователей свидетельствуют об обратном, в связи с чем Apple изменит стратегию.

Инсайдер утверждает, что Apple уже ведет разработку подэкранного сканера отпечатков пальцев для iPhone. На это указывают множество соответствующих патентов. Мин-Чи Куо добавляет, что дактилоскопический датчик Touch ID в iPhone 13 проходит под кодовым названием MESA.

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Еще одна причина, которая могла подтолкнуть Apple добавить сканер отпечатков – это пандемия. Маски мешают разблокировке Face ID, так что это даже может подвергать пользователей iPhone дополнительному риску, ведь им нужно снимать маски, чтобы воспользоваться своим смартфоном.