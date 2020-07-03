Компания Xiaomi не прекращает удивлять интересными разработками. Сейчас производитель представил оригинальный девайс – зонт Xiaomi 90 Points Automatic Reverse Folding Umbrella, который оборудован фонариком.

Эту новинку сначала разместили на фирменной краудфандинговой площадке Youpin, передает Gizmochina.

Интересно Xiaomi представила крошечную умную и недорогую Bluetooth-колонку

Чем интересен продукт

Зонт получил несколько необычную конструкцию – он ​​складывается автоматически, но в обратную сторону. Эта конструкция работает таким образом, что вода не стекает на пол или на руки владельца при складывании после прогулки.

Также здесь предусмотрена дополнительная полезная функция для вечерних прогулок – светодиодный фонарик в ручке. Его "видимость" составляет 10 метров. Согласитесь, это очень удобно, ведь держать зонт в одной руке, а фонарик в другой может быть сложно.

Кроме того, 90 Points Automatic Reverse Folding Umbrella может защитить владельца не только от дождя, но и от солнца. Ведь зонт получил специальное покрытие с фактором защиты от ультрафиолета UPF 50. Вес зонта составляет 410 граммов.

Цена

На площадке краудфандинга стоимость зонта 7 долларов (190 гривен). При этом после старта продаж цена вырастет до 14 долларов (380 гривен).