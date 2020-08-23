Похоже, американского блогера Алена Пена так достали люди, которые не носят масок, xnj он создал специальный пистолет. С его помощью можно надевать на людей медицинские маски.

Как свидетельствует видео, которое блогер разместил на своем канале Allen Pan, это пневматический пистолет, который стреляет медицинскими масками в лицо.

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Цель разработки такого пистолета очевидна – он хочет заставить людей носить маски.

Как работает

Этот пистолет имеет четыре отдельных ствола, к каждому из которых присоединен баллончик со сжатым углекислым газом. Во время выстрела из каждого ствола выстреливает металлический груз, к которому привязана веревка от медицинской маски.

Эти грузы потянут веревочки маски и автоматически завяжут ее на лице человека.

Американец разработал пистолет, стреляющий масками: видео

Сначала он протестовал пистолет на манекене, дальше испытал на себе и только после этого пошел на улицу города Хантингтон-Бич штата Калифорния. Именно здесь, по мнению Пена, едва ли не больше всего активно протестовали против ношения масок в общественных местах.

Правда, по людям он все же не стрелял, а предлагал прохожим испытать свою разработку на манекене.