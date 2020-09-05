Китайский производитель Xiaomi разработал очередной оригинальный девайс. Это гаджет под названием Seconds Smart Clock, он сочетает функции умных часов, термометра и гигрометра.

По традиции, девайс сначала разместили на площадке для коллективного финансирования Xiaomi Youpin.

К теме Lenovo выпустила умные часы для дома

Что еще интересного

Девайс оснащен экраном с электронными чернилами. Производитель обещает, что это гарантирует сверхнизкое потребление энергии.

Кроме того, Seconds Smart Clock может показывать температуру и влажность внутри помещения. Также здесь есть умный будильник и таймер.

Также здесь предусмотрена возможность синхронизироваться со смартфоном через приложение MIJIA, через которое можно настраивать устройство, например, выбрать будильник, или связать его с другими приборами умного дома.

Интересно Xiaomi анонсировала "дальнобойную" рацию с большим динамиком

Точное время отображается сразу при включении устройства.

Цена

На краудфандинговой платформе новинку можно купить за 149 юаней (600 гривен).