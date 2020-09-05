Девайс дня: умные часы от Xiaomi с термометром и гигрометром
Китайский производитель Xiaomi разработал очередной оригинальный девайс. Это гаджет под названием Seconds Smart Clock, он сочетает функции умных часов, термометра и гигрометра.
По традиции, девайс сначала разместили на площадке для коллективного финансирования Xiaomi Youpin.
К теме Lenovo выпустила умные часы для дома
Что еще интересного
Девайс оснащен экраном с электронными чернилами. Производитель обещает, что это гарантирует сверхнизкое потребление энергии.
Кроме того, Seconds Smart Clock может показывать температуру и влажность внутри помещения. Также здесь есть умный будильник и таймер.
Также здесь предусмотрена возможность синхронизироваться со смартфоном через приложение MIJIA, через которое можно настраивать устройство, например, выбрать будильник, или связать его с другими приборами умного дома.
Интересно Xiaomi анонсировала "дальнобойную" рацию с большим динамиком
Точное время отображается сразу при включении устройства.
Цена
На краудфандинговой платформе новинку можно купить за 149 юаней (600 гривен).