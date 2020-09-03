Стартап Auctify запустил интересный продукт – разработал умные очки, которые могут помочь бороться с прокрастинацией. Разработка называется Specs и работает на базе искусственного интеллекта.

Именно искусственный интеллект должен бороться с прокрастинацией, передает The Verge.

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Как работает

На самом деле все очень просто. Через камеру на очках искусственный интеллект следит за тем, на что смотрит человек и определяет, когда пользователь, например скроллит соцсети.

Данные система передает на специальное приложение.

Очки борются с прокрастинацией: видео

При этом пользователь может выбрать режимы очков. Например, человек может получить информацию о том, сколько времени он провел непродуктивно, установить фокус-сессии или режим борьбы с прокрастинацией и система сигналом напомнит о праздности.

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Сейчас алгоритм может идентифицировать 20 различных действий, в частности чтение, письмо, просмотр телефона, тренировки и прочее. Разработчики планируют расширять этот список.

Цена

Стоимость очков Specs составляет 250 долларов (6 900 гривен).