Компания Xiaomi не прекращает удивлять своих фанов интересными разработками. Сейчас производитель представил еще один полезный девайс под названием Hipee Smart Posture Correction Wizard.

Это девайс, который должен помочь выровнять осанку. Особенно актуальная вещь для офисных работников, передает Gizmochina.

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Что умеет девайс

Hipee Smart Posture Correction Wizard должен помочь корректировать осанку пользователя. Девайс напоминает владельцу о необходимости размяться. Также он предлагает интересные упражнения, которые помогают выработать привычку сидеть и ходить с правильной осанкой.

Оригинальный девайс Xiaomi / Фото gizmochina.com

Как объясняет производитель, Hipee Smart Posture Correction Wizard учит мышцы человека выравнивать осанку.

Устройство будет вибрировать, пока владелец не примет правильное положение. Hipee Smart Posture Correction Wizard умеет распознавать позы человека в различных сценариях.

Цена

Стоимость Hipee Smart Posture Correction Wizard составляет 14 долларов (почти 400 гривен).