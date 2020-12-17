Студия Blizzard Entertainment опубликовала ежеквартальный отчет, в котором рассказала о разработке Diablo IV. Ведущий гейм-дизайнер Джо Шели раскрыл информацию о системе прокачки персонажа — дерево умений, основные характеристики, уникальные предметы и другое.

Предыдущая часть игры была довольно сильно раскритикована игроками. Одни ругали Diablo 3 за уход от готической атмосферы, другие – за изменения в системе предметов. На этот раз, как отмечают разработчики, они учли отзывы. Информацией о процессе разработки поделились в официальном блоге компании Blizzard Entertainment.

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Что приготовила студия

Создатели заявляют о стремлении создать такую систему развития героя, вариантов которой хватило бы на многие годы. Для этого внесли правки в древо умений и реализовали возможность менять специализацию активных и пассивных умений – чем сильнее прокачан персонаж, тем дороже придется платить за эту функцию.

Мы вернулись к корням решили внимательнее присмотреться к классическим ролевым элементам из ранних игр серии Diablo,

– пишут в блоге компании.

В Diablo IV получены после повышения уровня очки характеристик можно вложить в силу, интеллект, ловкость или силу воли, а с помощью очков умений — прокачать магические способности. Это традиционная система для большинства игр. Однако Blizzard хочет сделать акцент на особенностях. Игра заставит выбирать, что вам важнее в конкретной ситуации и стиле игры. Одна и та же способность будет усиливаться разными способами. Например, если вы хотите, чтобы ваши ледяные стрелы наносили больше вреда, — выбирайте посох, а если для вас важна их скорость, то стоит остановиться на жезле.





Одна и та же способность будет усиливаться различными способами / анимация Blizzard

Каждый из параметров даст определенные плюсы персонажу. Например, варвару логичнее всего увеличивать силу, чтобы получать надбавки к вреда, который он наносит, но ловкость повысит шанс критического удара. Кроме того, многие из узлов в каждом дереве умений класса будут оказывать дополнительные эффекты, если ваши характеристики достигнут определенного показателя. И лишь определенным образом распределенные очки позволят открыть нужные эффекты.

Несколько слов в ежеквартальном отчете сказали и об оружии. Blizzard старается сделать каждый его вид уникальным, а разницу между ними — ощутимой.

Наши типы оружия визуально отличаются друг от друга и существенно влияют на игровой процесс. Мы также проделали большую работу в игровом движке, чтобы оружие выглядело более реальным и материальным. Но все же нам чего-то не хватало. Жезлы должны быть быстрее боевых посохов, а мечи и булавы – служить разным целям. Чтобы понять, как это выглядит в действии, в последней внутренней тестовой среде мы добавили всему оружию показатель скорости и личностные характеристики,

– добавляют разработчики из Blizzard.

Роль уникальных характеристик у предметов и их возможное количество будет увеличено для того, чтобы игроки перестали игнорировать обычные предметы, отдавая предпочтение только вещам, что имеют статус уникальных или легендарных.

Кроме того, можно заметить еще одну особенность предметов: они представляют собой оцифрованные копии реальной экипировки в высоком разрешении. В новой версии игры нас также ждет "триумфальное возвращение уникальных предметов" с характерным внешним видом.

На 20-м уровне вашему персонажу будет доступно 3 уникальных предмета / Фото Blizzard

Напоследок Blizzard рассказала о легендарных эффектах, которые работают как обычные, то есть случайным образом применяются к различным предметам.

Diablo IV заявлена для ПК, PS4 и Xbox One, дата релиза пока неизвестна.