14 декабря в сервисе Дія стартовала возможность для ФЛП получить единовременную материальную помощь. Ее размер составляет 8 000 гривен. И уже за первые 10 часов работы зарегистрировались более 5 тысяч ФЛП.

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Об этом сообщает в телеграмме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что сообщил премьер

С сегодняшнего дня портал Дія начал принимать заявки на получение 8 000 единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 000 человек,

– написал он.

Глава правительства добавил, что заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Шмыгаль заверил, что правительство делает все, чтобы средства каждому поступили быстрее.

Обратите внимание! 4 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина. Проект предусматривает единовременные выплаты и освобождение от уплаты аренды.

Как получить помощь от государства

Нужно зайти в личный кабинет на портал Дія или через приложение и выбрать раздел "Услуги". С деталями предоставления единовременного пособия можно ознакомиться по ссылке.

Как ФЛП зарегистрировать заявку на помощь в приложении Дія: видео Министерства цифровой трансформации

Кому выплатят 8 000 гривен помощи

ФЛП, которые потеряли часть дохода из-за введенного карантина.

Наемные работники, которым вынужденно сократили продолжительность рабочего времени.

Также предусмотрена одноразовая компенсация субъектам хозяйствования за возмещение расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Не смогут получить помощь