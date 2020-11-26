Министерство цифровой трансформации создало в сервисе Дия профиль избирателя. Теперь всю информацию об украинце, как об избирателе, можно найти в одном э-кабинете.

Об обновлении Дии рассказали в пресс-службе Министерства.

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В частности, в электронном кабинете гражданина доступны данные о регистрации, адрес голосования, адрес избирательной комиссии и тому подобное.

Цель

Как объяснили в министерстве, пользователи портала Дия смогут быстро проверить важную информацию, которая нужна для голосования: найти себя в списке избирателей и узнать правильный избирательный адрес.

Также на портале можно узнать информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.

Напомним, ранее на портале Дияпоявилась возможность изменить место голосования в режиме онлайн. Чтобы подать заявку на изменение места голосования нужно перейти на сайт Государственного реестра избирателей, выбрать раздел "Заявления и запросы", пройти идентификацию по электронной подписью и выбрать услугу "Обращение об изменении избирательного адреса".

После этого гражданин должен указать причины изменения адреса. Заявление необходимо подписать с помощью той же э-подписи.