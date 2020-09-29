Минцифры запустило 29 сентября бета-тест электронных свидетельств о рождении, штрафов и исполнительных производств внутри приложения "Дия". Уже совсем скоро эти документы будут всегда под рукой у пользователей приложения.

О старте тестового режима в приложении "Дия" сообщило Минцифры в своем Телеграм-канале. Стоит заметить, что на момент тестирования работы этих услуг, они будут доступны лишь бета-тестерам.

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Благодаря новому функционалу, уже совсем скоро пользователи приложения "Дія" смогут сразу оплатить штраф или долг. Квитанция хранится в приложении. Кроме того, в приложении свидетельство о рождении ребенка до 16 лет всегда будет доступно в смартфонах обоих родителей, а электронная версия документа будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажная.

Кабмин принял постановление о введении е-свидетельства о рождении 23 сентября. В Минцифры в связи с этим отмечали, что электронное свидетельство теперь имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

Другие возможности

А также можно будет:

посмотреть и оплатить штрафы за нарушение ПДД (фото и видеофиксация);

пересмотреть и оплатить долги по исполнительным производствам физическими лицами-должниками.