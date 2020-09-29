"Дия" тестирует свидетельства о рождении, штрафы и исполнительные производства в смартфоне
Минцифры запустило 29 сентября бета-тест электронных свидетельств о рождении, штрафов и исполнительных производств внутри приложения "Дия". Уже совсем скоро эти документы будут всегда под рукой у пользователей приложения.
О старте тестового режима в приложении "Дия" сообщило Минцифры в своем Телеграм-канале. Стоит заметить, что на момент тестирования работы этих услуг, они будут доступны лишь бета-тестерам.
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Благодаря новому функционалу, уже совсем скоро пользователи приложения "Дія" смогут сразу оплатить штраф или долг. Квитанция хранится в приложении. Кроме того, в приложении свидетельство о рождении ребенка до 16 лет всегда будет доступно в смартфонах обоих родителей, а электронная версия документа будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажная.
Другие возможности
А также можно будет:
- посмотреть и оплатить штрафы за нарушение ПДД (фото и видеофиксация);
- пересмотреть и оплатить долги по исполнительным производствам физическими лицами-должниками.
Что такое Дия?
Это мобильное приложение которое является проектом правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Планируют постепенно оцифровать все государственные услуги в течение 3 лет и внедрять электронное самоуправление.
Мобильное приложение Дия – можно бесплатно скачать в электронных магазинах Android и Apple, или установить десктопную версию.