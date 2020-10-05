В феврале в Украине официально запустили сервис электронных государственных услуг. Тогда заработало мобильное приложение. 5 октября Минцифра представила обновленную версию приложения "Дия 2.0" с новыми услугами и функциями.

Как ранее сообщал 24 канал, большой апдейт пренесе украинским пользователям немало новых электронных госуслуг и сервис.

Не пропустите Медицинское заключение о рождении ребенка можно получить онлайн

Доступные услуги на портале "Дия"

еМалятко онлайн

Услуга постепенно расширяет географию действия еще с января. Министерство реализовало возможность полноценного получения услуги онлайн.

В Украине запустили первое е-медицинское заключение о рождении ребенка. Таким образом, услугу "еМалятко" можно получить онлайн заполнив заявку на портале "Дия".

Кроме того, на портале "Дия" продолжается реализация сервиса регистрация места жительства ребенка до 14 лет. Сейчас услуга доступна в Киеве и Харькове.

Реестр строительной деятельности

Вместо Реестра ГАСИ запустили новый реестр строительной деятельности. Новый реестр – надежный. Каждая запись подписывается КЕПом ответственного лица, а на каждый документ будет наложен QR-код.

Начиная с 5 октября, на портале "Дия" первые 4 е-услуги по строительству. Можно начать строительство или ввести объект в эксплуатацию онлайн. Услуги автоматические и не требуют вмешательства чиновников.

Услуги для бизнеса

Регистрация ФЛП онлайн уже была доступна ранее. Онлайн можно было открыть, внести изменения или закрыть ФЛП. Услугой уже воспользовались более 100 тысяч украинцев. Отныне и ООО можно открыть за 30 минут онлайн на портале "Дия".

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В приложении "Дия"

Шеринг документов

Отныне пользователи могут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении), например, когда этого требует банк, во время заселения в отель, а также при любой другой необходимости нажатием всего одной кнопки.

Украинцы уже могут шерить цифровые документы в Монобанке, Приватбанке, Новой Почте и Укрпочте.

Кроме этого, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинских граждан.

В нимание! В случае, если цифровые версии документов не принимаются, нужно обратиться к команде внедрения "Дия" в телеграмм @DiiaStart

Надлежащий пользователь авто и распространение техпаспорта

Появилась возможность расшарить технический паспорт на авто другому человеку, кроме того, он отобразится в "Дия". Например, жена или другой член семьи сможет ездить на машине без физического технического паспорта, поскольку в "Дия" будет отображаться надлежащий пользователь машины.

Штрафы и исполнительные производства в "Дия"

Теперь в приложении "Дия" можно получить информацию о штрафах и сразу их оплатить. Также можно будет увидеть информацию о долгах исполнительных производств и оплатить их сразу в приложении.

Михаил Федоров подчеркнул, что "Дия" постепенно становится платежным инструментом, и уже в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.

Цифровой ИНН (Налоговый номер)

Отныне пользователям приложения не нужно держать при себе физическую бумажку с индивидуальным налоговым номером – она доступна прямо в приложении. Кроме того, с помощью цифрового шеринга документов его можно будет передавать государственным органам и бизнесу.

Цифровое свидетельство о рождении

Еще один очень важный документ для ребенка до 14 лет стал доступен прямо в приложении "Дия". Электронную копию можно будет использовать для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг и тому подобное.

Статус внутренне перемещенного лица

Отныне и этот важный для многих граждан Украины документ доступен в электронной форме в приложении "Дия". В нем нуждаются многие учреждения, и теперь благодаря шерингу документов его можно будет предоставить с помощью "Дия".

Регистрация онлайн

С сегодняшнего дня актуальное место регистрации будет отображаться в цифровом паспорте и свидетельстве. Пока услуга работает только в Харькове, уже скоро она заработает в Киеве, а через короткое время и по всей Украине.

Важно Индивидуальный налоговый номер тоже в смартфоне

Как воспользоваться новыми услугами в "Дия"

Для этого нужно просто обновить приложение. Скачать обновленную версию "Ди"я можно по этим ссылкам:

Версия Дия для смартфонов Apple

Версия Дия для смартфонов Android

Версия Дия для смартфонов Huawei