Владелец Tesla и SpaceX снова поразил всех. Теперь миллиардер продает шорты – во всяком случае, именно их можно купить на сайте Tesla. Казалось бы, нетипичная для Маска история, ведь он разрабатывает нейрочипы и запускает людей в космос. Однако в бизнес-портфолио Илона хватает странных проектов.

Шорты S3XY

Начнем с недавнего – тех самых шортов. Модный аксессуар Маск анонсировал в своем твиттере. По цене в 69,42 доллара каждый может получить ярко-красные шорты с надписью S3XY на задней части. Точнее, мог: товар разобрали почти сразу, включая размер XL.

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Шорты Tesla

Кстати, о цене. Точность вплоть до цента объясняется просто – это намек на знаменитый твит Маска, где он угрожал выкупить акции Tesla по 420 долларов. Когда выяснилось, что миллиардер делать это не собирается, цена акций обвалилась, а за владельца взялась американская Комиссия по ценным бумагам.

Огнемет Boring Company

Самый известный из "несерьезных" проектов Маска – огнемет, который выставили на продажу с ценником 500 долларов за штуку. За три дня воодушевленная общественность скупила десять тысяч таких огнеметов, плюс еще три тысячи огнетушителей.



Огнемет The Boring Company

Впрочем, прикупить этот гаджет не получится, вас точно постигнут проблемы на таможне. Так что курить с Boring Company можно только в США.

Компьютерная игра Blastar

Когда Маску было 12 лет, он увлекся компьютерами. Его отец был военным инженером в ЮАР, поэтому неудивительно, что будущий миллиардер смог заполучить личный ПК. На нем он написал игру Blastar – простенькую аркаду в духе Space Invaders.



Компьютерная игра Илона Маска Blastar

Когда исходный код Blastar опубликовали в южноафриканском техножурнале, Маск получил первый гонорар – 500 долларов. Сам Илон оценивает свое творение как "довольно тривиальную игру", однако отмечает, что она лучше, чем Flappy Bird.

Ночной клуб в университете

В 1992 году будущий создатель Tesla учился в Пенсильванском университете. Чтобы платить за обучение, он открыл подпольный бар. Стартап простой: вместе с приятелем Илон арендовал 10 комнат в общежитии, где по ночам устраивал вечеринки с платным входом.



Илон Маск реализовал немало успешных и странных проектов

Дело тут же пошло в гору. Как позже вспоминал миллиардер, за несколько дней он отбивал несколько месяцев аренды. Когда рук не хватало, к бизнесу подключалась мама Илона – несколько раз она даже стояла за барной стойкой.

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Конфеты (неудачные)

Увы, но Маск любит много болтать и давать невыполнимые обещания. Например, несколько лет назад он поспорил с миллиардером Уорреном Баффетом – и в результате небольшой перепалки пригрозил открыть кондитерскую фабрику. К сожалению, попробовать эти конфеты у нас не получится: дальше провокационного твита дело не пошло.