Хотя учебный год стартовал в большинстве украинских школ, но каждую неделю появляются все больше классов, которые переходят на дистанционное обучение. Поэтому родителям стоит подготовиться к школе онлайн, в частности закупить специальные устройства для обучения.

24 канал подготовил подборку гаджетов, что пригодятся при дистанционном обучении.

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Ноутбук

Даже если у вас есть стационарный компьютер с ноутбуком будет комфортнее. При выборе ноутбука советуем обратить внимание на диагональ экрана – оптимальный размер 15,6 дюймов. А вот менее 13 дюймов будет уже мало – ребенку просто сложно будет разглядеть некоторые детали.



Обратите внимание на качество монитора / Фото unsplash.com

Также стоит обратить внимание на автономность – будет удобнее, если устройство будет работать на одном заряде более 5 часов. Еще один аспект – наличие нескольких портов USB, HDMI, аудиовыход для наушников, LAN-вход для проводного интернета и тому подобное. Важно обратить внимание на наличие камеры – это нужная вещь для видеоуроков.

А вот на мощность процессора или наличие системы охлаждения можно не учитывать. Вы же ищете девайс для обучения, а не для требовательных видеоигр.

Гарнитура

Очень полезная вещь, даже если ноутбук имеет встроенный микрофон. Во-первых, в наушниках ученику или ученице будет легче сосредоточиться на учебе и дистанцироваться от внешних отвлекающих факторов.



Наушники помогут сосредоточиться / Фото unsplash.com

А во-вторых, так будет удобнее родителям, особенно если они работают дома, или братьям/сестрам, которые тоже находятся дома.

Если вы будете использовать эту гарнитуру только для обучения, то больших требований для этого девайса нет. Может быть даже наушники с микрофоном, идущие в комплекте с мобильным. Хотя, если в наушниках будет технология шумоподавления, то ребенку точно так будет легче сосредоточиться на учебе.

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Планшет

Этот девайс теоретически может заменить ноутбук. Но желательно докупить еще и физическую клавиатуру. Требования к нему, такие же, как и к планшету – обращайте внимание на качество и диагональ экрана – советуем не покупать девайс с диагональю меньшей 9 дюймов. Также рекомендуем выбрать устройство с хорошей автономностью.

Электронная книга

Этот девайс будет полезен ребенку не только при дистанционном обучении. Такая книга будет компактнее. При этом, в отличие от того же планшета или смартфона, э-книга имеет специальные "электронные" чернила, близкие к классической бумаге Поэтому такой дисплей не будет вредить глазам, а также экономит батарею самого устройства.

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Также стоит обратить внимание на модели со встроенной подсветкой – это позволит читать при плохом освещении. Важно разрешение экрана – чем выше показатель, тем четче изображение, а потому комфортнее для глаз.



Полезный девайс для детей и взрослых / Фото unsplash.com