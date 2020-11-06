Компания DJI представила новую версию одного из своих самых популярных дронов. Это сверхлегкий складной квадрокоптер DJI Mini 2, который пришел на замену DJI Mavic Mini. При аналогичных габаритах и конструкции, новинка стала еще лучше.

Это все тот же компактный и стильный дизайн, но обновленное и улучшенное железо, показывают данные производителя.

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Что известно

DJI Mini 2 входит в категорию самых безопасных дронов: он весит 249 граммов.



DJI Mini 2 – еще быстрее, но такой же легкий и компактный​ / фото DJI

Одно из важнейших нововведений – отказ от Wi-Fi в качестве технологии связи и управления дроном. Теперь используется OcuSync 2, которая делает связь с дроном более стабильной, а также повышает дальность действия в 2,5 раза по сравнению с предыдущей моделью. Максимальная дальность передачи сигнала DJI Mini 2 – 6 километров, что на 200 процентов больше, чем в Mavic Mini.

Аккумуляторы обеспечивают до 31 минуты полета, однако это всего лишь на минуту дольше, чем раньше. Повысилась максимальная скорость – с 46 до 57,5 километров в час. Также дрон быстрее разгоняется и набирает высоту.



DJI Mini 2 способен продержаться в воздухе до 31 минуты / фото DJI

Стабильность связи подкрепляется повышенной устойчивостью дрона к порывам ветра. Если Mavic Mini успешно сопротивлялся порывам до 29 километров в час, то Mini 2 уже противостоит порывам до 38 километров в час.

Mini 2 серьезно улучшил свои возможности записи видео. Новинка может похвастаться 4К-качеством при 30 кадрах в секунду. Также Mini 2 поддерживает фотосъемку в RAW и запись видео Full HD с частотой 60 кадров в секунду. Что касается матрицы камеры, то используется довольно маленький датчик оптического формата 1/2,3 дюйма и разрешением 12 Мп.



DJI Mini 2 получил камеру на 12 Мп / фото DJI

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Цена и когда ждать

По сравнению с предшественником новинка подорожала на 50 долларов – в США за Mini 2 просят 450 долларов – 12 700 гривен. В стандартном комплекте поставки есть контроллер и один аккумулятор. В расширенном комплекте Fly More Combo ценой 600 долларов (17 000 гривен) – три аккумулятора и зарядный хаб для них, а также сумка.

У нас новинка появится в середине ноября.

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