Как выяснили ученые, длительное пребывание в космосе плохо влияет на сердце и снижает устойчивость к физическим нагрузкам. Это может сказаться на здоровье астронавтов, которых планируют высаживать на Луну и Марс.

К такому выводу пришла группа ученых из Политехнического университета в Турине. Данные опубликованы в журнале Npj Microgravity.

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Как проходило исследование

Ученые собрали данные более 50 исследований о состоянии сердечно-сосудистой системы в условиях микрогравитации и информацию о полетах в космос. Именно на основе этих данных построили модель, которая показывает, что происходит с сердцем астронавта, который проводит в космосе более 5 месяцев.

Результаты демонстрируют, что полеты в космос снижают устойчивость к физическим нагрузкам и "старят" сердце. Также реакция на микрогравитацию и последующая адаптация к ней приводят к проблемам с координацией.

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Почему возникают проблемы

"Гравитация сама по себе является природным источником нагрузки для человеческого организма, особенно при ходьбе", – пояснили ученые и добавили, что во время космического полета такая нагрузка отсутствует.

Наблюдаемые изменения могут сказаться на космонавтах, которые будут высаживаться на Луну и Марс. При этом такие миссии требуют от них высокой работоспособности и физической выносливости.