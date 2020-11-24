В популярной игре World of Tanks стартует акция "Заслуженная награда". Миллионы игроков получат подарки. Их будут начислять в зависимости от того, сколько времени геймер проводил в игре.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Wargaming. Так, игрокам будут начислены более 168 000 лет премиум-аккаунта и миллионы танков.

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Акция "Заслуженная награда" – специальная акция, которая уже несколько лет проводится разработчиками World of Tanks. Согласно статистике, в игре зарегистрировано более 160 миллионов игроков, из них 8 миллионов – в Украине.

Чем раньше зарегистрировался пользователь, тем больше подарков появится у него в ангаре. Среди подарков: кредиты, медали, различные элементы кастомизации и стиля, а также новый американский легкий танк VI уровня M24E2 Super Чаффи.

"Заслуженная награда – это наш способ сказать «спасибо» игрокам за то, что они с нами все это время", – заявил глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

Когда стартует акция

Акция "Заслуженная награда" станет доступной для пользователей с 26 ноября. Она будет доступна всем, кто зайдет в игру.